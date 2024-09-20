「マーリンズ４−８ドジャース」（１８日、マイアミ）ドジャースの大谷翔平選手（３０）は敵地でのマーリンズ戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数１安打で今季４９盗塁目を決めた。史上初の「５０本塁打、５０盗塁」にあと２本塁打、１盗塁とした。シーズン５０盗塁を達成すれば、日本人選手では０１年のイチロー以来、２３年ぶり。チームも快勝して９０勝に到達。大谷にとってはメジャー７年目で初となるプレーオフ進出に