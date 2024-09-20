「マーリンズ４−８ドジャース」（１８日、マイアミ）ドジャースの大谷翔平選手（３０）は敵地でのマーリンズ戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数１安打で今季４９盗塁目を決めた。史上初の「５０本塁打、５０盗塁」へあと２本塁打、１盗塁に迫った。史上初の「５０−５０」の偉業を目前にしている大谷の打席で刻印入りの特別球が使用されることが分かった。球団関係者によると、大谷が４９号を打った後の打席から５０