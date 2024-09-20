中国南部・広東省の深センで日本人学校に通う男子児童が殺害された事件を受け、北京では日本企業の幹部らと日本大使館による緊急の会議が開かれました。日本大使館・横地晃次席「亡くなられた児童およびご家族に弔意を表したく、黙祷をしたいと思います。黙祷」19日午後、北京の日本大使館で開かれた緊急の会議では中国に駐在する日本企業の幹部や日本人学校の校長などが出席し、事件を受けた今後の対応を協議しました。会議の中で