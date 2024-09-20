斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑などをめぐる告発文書問題で、定例議会が開会した19日、県議会の全会派が斎藤知事に対する不信任決議案を提出、同日午後に採決され、全会一致で可決された。兵庫県議会議場へ向かう斎藤元彦・兵庫県知事〈2024年9月19日 神戸市中央区〉兵庫県議会議場の斎藤元彦・兵庫県知事〈2024年9月19日 神戸市中央区〉戦後、知事への不信任が決議されたのは、岐阜県（1976年）、長野県（2002年）、徳島