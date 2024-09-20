エコノミストは、今回のＦＲＢの０．５０％ポイントの大幅利下げは７月ＦＯＭＣ以降、異例なほど多くのデータが発表されたことに関連しており、ビハインド・ザ・カーブにはならないというＦＲＢの決意の表れだという。しかし、大幅利下げが新常態になるわけではなく、パウエル議長は、労働市場の動向に注意を払いながら、会合ごとに決定を下していくと改めて表明した。 ＦＲＢは金融正常化を前倒しで進めるため