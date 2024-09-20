GSEは、Rebellionが開発したスナイパーエリートシリーズ『Sniper Elite V2 Remastered』、『Sniper Elite 4』の新価格版をNintendo Switchで、2024年9月19日より予約受付を開始、2024年12月12日に発売します。 GSE『Sniper Elite V2 Remastered』 GSEは、Rebellionが開発したスナイパーエリートシリーズ『Sniper Elite V2 Remastered』、『Sniper Elite 4』の新価格版をNintendo Switchで、2024年9月19日より予約受付を