GARDENA(ガルデナ)は、ロボット芝刈り機SILENO minimo(250m2/500m2)およびSILENO life(750m2)の国内販売を開始しました。 GARDENA「ロボット芝刈り機SILENO」 GARDENA(ガルデナ)は、ロボット芝刈り機SILENO minimo(250m2/500m2)およびSILENO life(750m2)の国内販売を開始。【ガーデニングブランドGARDENAのロボット芝刈り機】ロボット芝刈り機の開発に20年以上の実績があるGARDENA。Bluetooth(R)接続型ロボット芝刈り機