「Zusi Dance Studio Ales」は、ダンサー・ミュージシャン・シンガー・デザイナー・クリエイター・モデルなど多岐にわたるジャンルのアーティストとのコラボレーション作品をプロデュースした新時代の芸術の祭典「YOKOHAMA Arts SHOW collection vol.1」を2024年10月13日(日)に紅葉坂ホールで開催。 Zusi Dance Studio Ales「YOKOHAMA Arts SHOW collection vol.1」  「YOKOHAMA Arts SHOW collection vol.1」日時