しもつけ彩風菓松屋は、みるくまんじゅう「きぶな物語」を、「きぶなまもり」としてリブランドし、2024年9月27日の「きぶなの日」に、リブランドします。 しもつけ彩風菓松屋「きぶなまもり」 しもつけ彩風菓松屋は、みるくまんじゅう「きぶな物語」を、「きぶなまもり」としてリブランドし、2024年9月27日の「きぶなの日」に、リブランド。■きぶなまもりについて「きぶなまもり」は、栃木県宇都宮に伝わる「きぶな伝説