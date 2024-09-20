埼玉県印刷工業組合は、『社会福祉法人みぬま福祉会「工房集 KOBO-SYU」』とのコラボプロジェクトとして、埼玉県内11箇所のアトリエに所属する150名のアーティストの中から作品を選出し、カレンダーとして販売します。 埼玉県印刷工業組合『アールブリュットカレンダー2025』 埼玉県印刷工業組合は、『社会福祉法人みぬま福祉会「工房集 KOBO-SYU」』とのコラボプロジェクトとして、埼玉県内11箇所のアトリエに所属する1