ついに、『ギークス～警察署の変人たち～』（フジテレビ系）最後の推理が幕を開けた。西条唯（松岡茉優）の家に、10年前に亡くなった父親・西条真（堀部圭亮）の遺品が送られてきた最終回。箱を開けると、中身のほとんどが仕事に関するもの。しかし、その中に一冊の手帳があり、西条はそこにある書き込みを発見する。 参考：『ギークス』松岡茉優×田中みな実×滝沢カレン撮了「現場の青春感が大好き