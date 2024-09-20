［ベイルート／エルサレム１９日ロイター］ - レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者ナスララ師は１９日、過去２日間に発生した通信機器の一斉爆発について、イスラエルによる「宣戦布告」とみなされると主張し、「敵は全てのレッドライン（超えてはならない一線）を超えた」と非難した。レバノン各地では１７、１８日の両日、ヒズボラ戦闘員が使用していたポケットベルやトランシーバーが一斉爆発。１７日の爆発