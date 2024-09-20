［ワシントン１９日ロイター］ - 全米リアルター協会（ＮＡＲ）が１９日に発表した８月の米中古住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比２．５％減の３８６万戸となった。ロイターがまとめた市場予想は３９０万戸だった。前年同月比は４．２％減だった。住宅供給が引き続き改善している一方で住宅価格が高止まりし、予想以上に減少した。中古住宅価格の中央値は前年比３．１％上昇し、８月としては過去最高の４１