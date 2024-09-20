NY株式19日（NY時間12:12）（日本時間01:12） ダウ平均41966.77（+463.67+1.12%） ナスダック18054.18（+480.88+2.74%） CME日経平均先物37685（大証終比：+795+2.12%） 欧州株式19日GMT16:12 英FT100 8328.72（+75.04+0.91%） 独DAX 19002.38（+290.89+1.55%） 仏CAC40 7615.41（+170.51+2.29%） 米国債利回り 2年債 3.604（-0.013） 10年債3.740（+0.036） 30年債4.