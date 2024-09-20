英BBCはイギリスの高級百貨店「ハロッズ」の元オーナーモハメド・アルファイド氏が生前、複数の従業員に性的暴行を加えていたと報じました。BBCによりますと、去年94歳で死去したアルファイド氏は生前、ハロッズにつとめる複数の従業員に性的暴行を加えていたということです。20人を超える元従業員が性的な被害を訴えていて、5人が性的な暴行を加えられたと告発しています。アルファイド氏は、ダイアナ元皇太子妃の恋人でパリの交