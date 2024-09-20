[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](スタディオン・フェイエノールト)※25:45開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 3 T. BeelenDF 18 G. TraunerDF 30 ジョルダン ラトンバDF 33 ダヴィド ハンツコMF 4 ファン インボムMF 6 R. ZerroukiMF 8 クインテン・ティンバーFW 14 Igor PaixãoFW 27 A. MilamboFW 29 サンティアゴ・ヒメネス控えGK 1 ジュスティン バイローGK 41 M. Berger