スマートウォッチ修理LABOは、Apple Watch※の修理件数が2024年7月中旬、累計2,000件を突破、感謝のしるしとして、新型Apple Watch(Series 10)発売日(2024年9月20日予定)からキャンペーンを開催。 スマートウォッチ修理LABO「感謝キャンペーン」  スマートウォッチ修理LABO(iPad・iPhone修理ジーニー吉祥寺店【店頭受付】)〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30 ダイアパレス吉祥寺515 スマートウォッ