「ECCO」から、異次元の履き心地を実現する新たなスニーカーコレクション「ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフィニット)」が登場。9月上旬より、ECCO公式オンラインストアおよび一部の直営店舗にて数量限定で販売中です。 ECCO「ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフィニット)」  「ECCO」から、異次元の履き心地を実現する新たなスニーカーコレクション「ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフ