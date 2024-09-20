プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビのトマトクリームパスタ」 「カマンベールと生ハムのピンチョス」 「トマトとバジルのマリネ」 「コーヒーのジュレ」 の全4品。 簡単イタリアンでおうちでもレストラン気分。【主食】エビのトマトクリームパスタ 生クリームを加えてマイルドに仕上げます。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：637Kcal レシピ制作：料理家、フードジャ