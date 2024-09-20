◆米大リーグマーリンズ４―８ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５２）が１８日（日本時間１９日）、敵地のマーリンズ戦で「４８本塁打＆４９盗塁」とした大谷翔平投手（３０）に賛辞を贈った。現役時代に通算２４３盗塁をマークし、盗塁のスペシャリストでもある指揮官は「５０―５０」の偉業達成へ、「明日か（２０日以降の）本拠地で決めてほしい」と期待を込め