無理せず自然体のオシャレを楽しみたい40・50代には、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「楽ちんワンピ」をリコメンド。心地よく過ごせそうな素材や体型を拾いにくいシルエットなど、大人女性にうってうけのワンピを厳選してご紹介します。これから品薄になるかもしれないほど魅力的なアイテムばかりなので、ぜひお気に入りを見つけてみて。 ナチュラルな雰囲気と楽ちんなシルエットのリネンワンピ 【studio CLIP】