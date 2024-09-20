◆米大リーグマーリンズ４―８ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）の敵地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、二盗を決めて「４８本塁打＆４９盗塁」となった。前人未到の「５０―５０」にまたしても前進し、Ｄ・ロバーツ監督（５２）が持っていた現役時代のシーズン最多盗塁にも並んだ。チームは快勝して地区優勝へのマジック