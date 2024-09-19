マンチェスター・シティに加入後、公式戦104試合で99ゴールをマークしているFWアーリング・ハーランド。今シーズンもプレミアリーグ4試合で9ゴールと怪物ストライカーたる所以を見せつけている。しかし、元チェルシーのMFジョン・オビ・ミケル氏はハーランドのビッグマッチでの存在感について、不発に終わったインテルとのCLリーグフェーズ第1節の後に『beIN Sports』にて語ったようだ。英『Daily Mail』が報じている。ミケルはハ