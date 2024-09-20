【ニューヨーク＝金子靖志】国連総会（１９３か国）は１８日の緊急特別会合で、イスラエルに対して１年以内にパレスチナへの不法な占領を終わらせるよう求める決議案を採択した。日仏中露など１２４か国が賛成し、採択に必要となる３分の２を超えた。法的拘束力はないが、イスラエルの占領政策に対し、国際社会が圧力をかけた形だ。決議では占領終結のほか、イスラエル軍の撤退や占領地での入植活動の停止・入植者の退去などを