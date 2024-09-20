【PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション】 12月3日発売予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション30周年を記念した特別モデル「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」を12月3日に発売することを明らかにした。詳細は追ってお伝えする。