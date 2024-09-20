９月２０日、午前０時３１分ごろ東海地方で震度１の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【各地の震度】震度１富士市、富士宮市震源地：静岡県中部地震の深さ：３０ｋｍ地震の規模：M３.１（推定）