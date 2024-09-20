中東・レバノンでの2日連続の爆発で多くの死傷者が出ています。18日は、トランシーバーとみられる無線機が一斉に爆発。その無線機にロゴがあった日本企業は「10年前に販売を終了した自社の製品の可能性もある」と説明しました。爆発音とともに、人々はその場を一斉に離れました。爆発が起こったのは、レバノン南部の村。さらに別の村では、群衆の中で待機する救急車両の周りで爆発。逃げ惑う人々の中で、その場に倒れこむ人の姿も