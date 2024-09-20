家計の最強コンビといえば、高たんぱくな鶏むね肉とボリューム満点のじゃがいも。そんな、おなじみの食材をシンプルに焼いただけなのに、濃厚なきのこソースをかけることで見た目にもゴージャスな一皿に変身します。まるで気分はレストラン。クリーミーなソースにマスタードの酸味がピリッと効いて、もう止まらないおいしさです。『鶏肉とじゃがいものきのこクリームソース』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1枚（約300g）じ