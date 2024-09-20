大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月19日（木）（日本時間20日）MLB マイアミ・マーリンズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ローンデポ・パーク＞ シーズン終盤に差し掛かってきたメジャーリーグ。ナショナル・リーグ西地区首位をひた走り、地区優勝に向けてひた走るドジャースはナショナル・リーグ東地区最下位のマーリンズとの3連戦最終戦を迎える。