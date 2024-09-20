NY株式19日（NY時間11:09）（日本時間00:09） ダウ平均41854.08（+350.98+0.85%） ナスダック18004.16（+430.86+2.45%） CME日経平均先物37520（大証終比：+630+1.68%） 欧州株式19日GMT15:09 英FT100 8311.53（+57.85+0.70%） 独DAX 18962.97（+251.48+1.34%） 仏CAC40 7584.93（+140.03+1.88%） 米国債利回り 2年債 3.594（-0.023） 10年債3.730（+0.026） 30年債4.