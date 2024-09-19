ポケベルが一斉爆発して死者が出たレバノンで、今度は、トランシーバーなどの通信機器が次々と爆発しました。前日に起きたポケベル爆発による犠牲者の葬儀が行われていた最中のことです。参列者は騒然となりました。今回は、レバノン全土で、数十台のトランシーバーが爆発しました。数はそれほど多くなかったものの、中に仕込める爆薬がポケベルよりも多いため、火災を引き起こすほどの被害が起きているようです。今回の爆発で、少