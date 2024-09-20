■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4563) アンジェス 東証グロース (3997) Ｔワークス 東証スタンダード (5844) 京都ＦＧ 東証プライム (6402) 兼松エンジ 東証スタンダード (5020) ＥＮＥＯＳ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4592) サンバイオ 東証グロース (4369) トリケミカ