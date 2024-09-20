日本銀行が１９日に公表した４〜６月期の資金循環統計（速報）によると、６月末時点で個人（家計部門）が保有する金融資産残高の合計は前年同期比４・６％増の２２１２兆円だった。株高を背景に株式や投資信託の価値が膨らみ、６四半期連続で過去最高を更新した。金融資産は現金や預金に加え、株式や保険など金融商品の合計。このうち「現金・預金」は０・８％増の１１２７兆円で、金融資産に占める割合は５１・０％と引き続き