福島第一原発の処理水を巡り、政府がIAEA（国際原子力機関）の枠組みのもと、モニタリングを拡充することで、中国が日本産水産物の輸入禁止を着実に緩和させる方向で調整していることがわかりました。複数の関係者によりますと岸田首相は20日、IAEAのグロッシ事務局長と電話会談し、中国などの専門家も加わるモニタリングを行うことで一致する見通しです。また、今後のモニタリングの結果を受け、中国が日本産水産物の輸入禁止を、