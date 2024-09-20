仕事への意欲が高い男性は、育休の取得率も高いことが分かりました。19日、積水ハウスが発表したのは、男性の育休事情を調査した男性育休白書。対象：配属者および小学生以下の子どもと同居する人人数：9400人（20〜50代）期間：2024年6月14〜26日それによると、2024年の育休取得率は27.3％。6年間で2.8倍増加しており、2023年に続き過去最高となりました。さらに、仕事との関係性を見てみると、仕事への意欲が高い男性のほうが、