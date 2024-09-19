意中の男性に本命視されているのかを確認したいなら、その男性の行動に注目してみましょう。そこで今回は、意外にも本命サインな「男性の行動」を紹介します。色々な形でちょっかいを出してくる男性は好きな女性に対して優しさや思いやりを見せる一方で、色々な形でちょっかいを出してしまうもの。特にからかったり、冗談を言ってきたり、怒ったような素振りを見せたりなど、一見すると愛情行動とは思えない行動も意外にも本命サイ