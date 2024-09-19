三重県菰野町に住む女性から、息子をかたって現金50万円をだまし取ったとされる特殊詐欺グループの「回収役」とみられる22歳の男が19日に逮捕されました。 警察によりますと、3月18日、三重県菰野町に住む70代の女性が、息子をかたる男から「中絶費用と慰謝料として現金が至急必要」などと言われ、弁護士事務所の職員と称する男に現金50万円をだまし取られました。 19日に逮捕されたのは特殊詐欺グループ