兵庫県の斎藤知事のパワハラ疑惑を受け、県議会は19日、不信任決議案を全会一致で可決しました。これによって知事は“失職”か“議会解散”か、10日以内に選ぶことになります。100年以上“猛暑日知らずの街”今年も「エアコンは使っていない」移住の相談は約2倍さらに、夏でもサウナが味わえる“涼しい街”も■“失職”“解散”知事の選択は？兵庫県斎藤元彦知事「先ほど県議会で不信任決議案が全会一致で可決されました。この