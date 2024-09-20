アップルが今月発表した「iPhone 16」シリーズが本日発売された。 SIMフリーモデルのほか、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社でiPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone16 Pro Maxの各機種が取り扱われる。 本誌では、各機種の発表記事やSIMフリー版、キャリア版の価格のほか、発売に先駆けて実機レビューなどを掲載している。購入を検討している読者諸兄姉は