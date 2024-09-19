今年5月、東京・町田市の公園で、中学生3年生の男子生徒にけがをさせたなどの疑いで、16歳〜18歳の高校生の少年ら4人が逮捕されました。少年らは男子生徒を呼び出し、角材で殴った後、エアガン2丁を向け「BB弾5個捕れたら許してやるよ」などと言って発射しました。少年の1人が交際する女子生徒をめぐり、男子生徒とトラブルがあったということです。