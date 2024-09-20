【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 価格：3,850円 発売日：2024年9月21日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約135mm 自分だけのオリジナル人型兵器を作り傭兵として戦場を戦い抜くゲームとし