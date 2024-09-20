［ワシントン１９日ロイター］ - 米商務省が１９日に発表した第２・四半期の経常収支の赤字額は前期比１０．７％（２５８億ドル）増の２６６８億ドルと、２０２２年第１・四半期以来の高水準となった。財（モノ）の輸入が急増したことが背景。ロイターがまとめたエコノミスト予想は２６００億ドルの赤字だった。第２・四半期の経常赤字の国内総生産（ＧＤＰ）に占める比率は３．７％と、２２年第２・四半期以来の高水準と