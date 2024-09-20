【9月20日 発売】 スタートデッキ「ときのそら＆AZKi」：1,980円 ブースターパック「ブルーミングレディアンス」：1パック440円、1ボックス（12パック入り）：5,280円 「スタートエールセット」：990円 スタートデッキ「ときのそら＆AZKi」 カバーは、TCG「hololive OFFICIAL CARD GAM