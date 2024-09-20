【VF-1J スーパーバルキリー “マックス/ミリア” w/反応弾（再販）】 9月20日 出荷開始 価格：6,820円 ハセガワは、プラモデル「VF-1J スーパーバルキリー “マックス/ミリア” w/反応弾」再販分の出荷を9月20日に開始する。価格は6,820円。 本商品は、「超時空要塞マクロス」よりエースパイロットのマック