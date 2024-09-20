【ワシントン時事】米商務省が１９日発表した４〜６月期の米経常収支の赤字額は、前期比１０．７％増の２６６７億８７００万ドル（約３８兆１０００億円）だった。赤字拡大は３四半期連続。コンピューターや半導体などモノの輸入が伸び、貿易赤字が拡大したことが主因。経常赤字額の国内総生産（ＧＤＰ）比は３．７％となり、前期から上昇した。