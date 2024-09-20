キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問の宮家邦彦氏と明海大の小谷哲男教授が１９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、自民党総裁選で争点となっている外交・安全保障政策について議論した。中国海軍の空母「遼寧」が日本の接続水域を初めて航行したことを受け、一部の候補者が演説会で即座に言及した。宮家氏はこうした姿勢を評価し、「抗議や懸念を表明する場合は早いほうがいい」と語った。小谷氏は、石破茂