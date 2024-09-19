パリ五輪柔道女子４８キロ級金メダルの角田夏実が１６日、インスタグラムを更新。１６日に都内で行われたプロジェクションマッピングの国際大会「ＴＯＫＹＯＬＩＧＨＴＳ２０２４」に出席した際のドレス姿の写真を投稿した。角田は「今日は初めてプロジェクションマッピングを間近で見れて、とてもいい経験ができました！迫力が凄かった」と記述。ともにパリ五輪に出場したトランポリンの森ひかる、ブレイキンのＳｈｉｇｅ