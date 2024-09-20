セール期間：9月20日～9月30日23時59分まで Amazonにて、Logicoolのゲーミングヘッドセットが特別価格で販売される。セール期間は9月20日より9月30日23時59分まで。 セールの対象商品として「Logicool G PRO X 2 LIGHTSPEED」などが特別価格で販売される。本商品はブランド初の「PRO-Gグラフェンドライバー」を搭載したワイヤレスヘッドセットで、機能性とデザ