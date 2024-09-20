サッカーのU―19日本代表は19日、U―20アジア杯中国大会予選（21日開幕、キルギス）に向けた千葉合宿の最終日を迎えた。流通経大と練習試合を行い、7―2で勝利。28年ロサンゼルス五輪世代のチームは20日にキルギスへ出発し、船越優蔵監督（47）の指揮の下、25日に初戦のトルクメニスタン戦に臨む。ロス五輪世代のU―19日本代表が国内の最終調整を完勝で締めくくった。MF佐藤龍之介（17＝FC東京）が前半2分に先制点を挙げると、