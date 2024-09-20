セール期間：9月20日～9月30日23時59分まで Amazonにて、Logicoolのハンドルコントローラー「G923d」が特別価格で販売される。セール期間は9月20日より9月30日23時59分まで。 本製品はPS5やPS4、PCに対応したハンドルコントローラー。ハンドルコントローラー本体とペダルがセットになっている。SIEのレースゲーム「グランツ&#125